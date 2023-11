Thema Migration in Hilden Wenn Tiere flüchten müssen

In der Basis-Geschichte von „Die Neuen“ geht es um afrikanische Tiere, die gezwungen sind, ihren angestammten Lebensraum zu verlassen. Sie folgen dem Nordstern, müssen Berge sowie Wüsten überwinden und schließlich noch mit einem Boot ein Meer überqueren. So weit die Parallele mit vielen realen Flüchtlingsschicksalen. In einem Wald angekommen, stoßen die Neuen auf Alt-Eingesessene wie Bären, Wölfe, Füchse, Dachse, Igel, Eichhörnchen und Fische, die jedoch nicht begeistert von den Eindringlingen, die zudem überwiegend groß gewachsen sind, zeigen und sogleich zahlreiche Vorbehalte vorbringen. „Es gibt nicht genug Platz für alle“, quakte beispielsweise ein Frosch. In der ersten Fassung werden „Die Neuen“ gezwungen, wieder ihr Boot zu besteigen und woanders ihr Überleben zu sichern. In der zweiten Fassung geraten allerdings die Alt-Eingesessenen in Not, denn ein fürchterlicher Waldbrand droht ihren Lebensraum zu zerstören.