25. Todestag Vor 25 Jahren starb Stern-Fotograf Volker Krämer

Volker Krämer sei beruflich viel unterwegs gewesen, erinnert sich sein Sohn Felix Krämer vor einigen Jahren in der Rheinischen Post: Reportagen aus China, aus Haiti, dem Iran, der Mongolei oder der deutschen Provinz, die mitunter nicht weniger exotisch gewesen sei. Helmut Kohl habe er ebenso porträtiert wie einen Swingerclub. Berichte aus Krisenregionen seien aber eher die Ausnahme gewesen. Privat habe Volker Krämer gerne die Einsamkeit gesucht und sei mit Ul­traleicht-Zelt und Astronauten-Nahrung im Gepäck durch die Anden, Kanada und Sibirien gewandert. Zum Abitur schenkte der Vater seinem Sohn eine gemeinsame Wanderung durch den Nationalpark Sarek in Lappland. Die Schönheit dieser alpinen Gebirgslandschaft habe sich ihm damals nicht erschlossen, berichtet Felix Krämer. Dazu habe er noch im Laufen versucht, Thomas Manns „Buddenbrooks“ zu lesen. Kurzum: Nach zwei Tagen brachen beide ihre Tour ab. Sie fuhren aber nicht nach Hause, sondern nach Oslo. „Dort besuchten wir die Museen. Zur Erinnerung an die Reise schenkte mir mein Vater einen Bildband über Edvard Munch, dessen Werke wir dort gemeinsam bewundert hatten. Das Titelmotiv der Monografie konnte ich in einer meiner Ausstellungen als Leihgabe zeigen; noch so eine Wendung des Schicksals, die ihn vermutlich gefreut hätte.“ Als Volker Krämer am Dulje-Pass starb, war sein Sohn Felix 27 Jahre alt. Heute ist er Generaldirektor und künstlerischer Leiter der Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf.