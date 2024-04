Hilden vor 100 Jahren Festungshaft und Schweineschmalz für sieben Groschen

Das Urteil im Hitler-Ludendorff-Prozess liefert am 2. April 1924 die Schlagzeile auf der Titelseite. Vier der Angeklagten wurden in München zu fünf Jahren Festungshaft und einer Geldstrafe in Höhe von 200 Mark verurteilt, berichtet die Zeitung. Es gibt weitere Verurteilungen, die zum Teil zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Redaktion scheibt: „Vor dem Gerichtsgebäude hatte die Polizei umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Der Gerichtssaal war bei der Urteilsverkündung überfüllt. Viele konnten trotz Karten keinen Zutritt mehr erhalten.“ Einen Tag später berichtet die Zeitung, dass Hitler und weitere zu Haft Verurteilte nach Landsberg gebracht worden seien. Dort sollte er in den folgenden Wochen den ersten Teil von „Mein Kampf“ schreiben. Die Zeitung selbst bietet auf ihrer dritten Seite einen Auszug aus „Der ewige Kampf“. Hierbei handelt es sich um einen Roman von Karl Friedrich Haberadt, der in diesen Wochen in den Ausgaben der Zeitung für leichte Unterhaltung sorgen soll.