Hilden vor 100 Jahren Währungsreform und Spitzbuben

Unter dem Titel „Die Gemeinden nach der Notgeld-Periode“ erklärt die Stadt Ohligs stellvertretend für Kommunen in der Region, welche Ängste die Währungsreform vom 15. November 1923 in den Verwaltungen schürt. Die Regierung hatte angesichts der massiven Inflation mit der Errichtung der Rentenbank die finanzielle Notbremse gezogen. Das komplizierte Stabilisierungsprogramm zeigte schnell Erfolg, die Papiermark sollte schnell abgeschafft werden, jedoch standen am Anfang noch nicht genügend Rentenmarkscheine zur Verfügung, weshalb die Papiermark noch länger als ursprünglich geplant existierte.