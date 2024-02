Hilden vor 100 Jahren Ein toter Präsident und zwei geklaute Fahrräder

Umgeblättert zu den Themen aus „Hilden und Umgegend“. Hier ist die Umsatzsteuervorauszahlung das erste Thema. Wer voll umsatzsteuerpflichtig sei, müsse bis zum Zehnten eines Monats seine Schuld bei der Finanzhalle II in Düsseldorf begleichen. Alle Übrigen haben diese Pflicht nur vierteljährlich. Zwei Diebstähle finden an diesem Tag ihren Weg ins Blatt. An der Bernshausstraße werden zwei Fahrräder aus einem Hausflur gestohlen. Zweiter Tatort ist ein Haus an der Walder Straße. Unbekannte erbeuten Lebensmittel und Wertgegenstände. Die Redaktion schreibt: „Die Diebe waren in das Haus eingestiegen, scheinen dann aber in ihrem unsaubern Handwerk gestört worden zu sein.“