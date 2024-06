Hilden vor 100 Jahren Streikende Briefträger und ein Kurs in Stenografie

Vor 100 Jahren dürfte die Post noch einigermaßen pünktlich gewesen sein. So berichtet die Hildener Rundschau in ihrer Ausgabe vom 4. Juni 1924, dass die Postbeamten ausgerechnet am Sonntag davor in Wald protestiert hatten, also tatsächlich an ihrem freien Tag. Ebenfalls anwesend seien bei der Kundgebung die Telegraphen-Beamten gewesen, berichtet die Redaktion. Die Teilnehmer an der Versammlung erheben „Einspruch gegen die neue Besoldungsregelung durch Regierungsdiktat“. Diese sei unfair. Man wolle „lieber weiter hungern, als diese Ungerechtigkeit über uns ergehen lassen“.