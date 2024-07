Hilden vor 100 Jahren Sommerloch und Schmierereien

In einem weiteren Artikel schreiben die Redakteure: „Gegen die Beschmierung der Abortwände in den Eisenbahnwagen. In den Aborten und an den Wänden der Eisenbahnwagen und Bahnhöfe sind gar häufig unzüchtige Darstellungen, Schmierereien und Kritzeleien in Wort und Bild zu finden, die von unbefugter Hand dort angebracht sind. Über diesen, das Empfinden jedes anständigen Menschen verletzenden Unfug ist schon häufig Klage geführt worden. Die Eisenbahnverwaltung hat, um diesem, Unfug zu steuern, dem Eisenbahnpersonal für tatkräftiges Einschreiten bei Ermittlung und Verfolgung der Täter besondere Belohnungen in Aussicht gestellt.“ Den Täter erwarten demnach nicht nur die Kosten der Beseitigung, sondern auch eine Bestrafung durch die Gerichte wegen Sachbeschädigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses.