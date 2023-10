Vor 100 Jahren in Hilden Schwein gestohlen, Ende der Inflation in Sicht

In Hilden ist es in den Tagen zuvor gleich zu zwei Einbrüchen gekommen: „Schwein gestohlen. Aus einem Stall der Schule zu Schulstraße wurde in der vergangenen Nacht ein fettes Schwein gestohlen. Die Diebe haben das Schloß aufgebrochen und dann das Schwein abgestochen.“ Und: „Einbruch: Aus dem Gasthaus zu Kemperdick ist durch Einbruch ein Fahrrad, Kaffeedecken und Fenstergardinen gestohlen worden.“ Diese Tat findet auch noch an anderer Stelle in der Zeitung Erwähnung.