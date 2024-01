Hilden vor 100 Jahren Lenin, teurere Bahntickets, Läuse

Der Anzeigenteil der Zeitung hat sich von der Inflation und der Pleite vieler Unternehmen noch nicht erholt. Während er früher auch gerne mal anderthalb bis zwei Seiten umfasste, bleibt es am 23. Januar 20124 bei etwas mehr als einer Viertelseite. Hermann Stender, Elberfelder Straße 21, Telefon 246, bietet Futter-Kartoffeln und Thomasmehl an. Die Fischhalle an der Klotzstraße 13 hat frischen und geräucherten Fisch im Angebot. „Eine große Sendung Schellfische, Knurrhahn u. prima grüne Heringe eingetroffen. Sämtliche Sorten nur 400 Milliard.“ Weitere Anzeige: „Keine Läuse und Wanzen mehr! Auch bei Tieren. (...) Vorrätig: Friseur-Geschäft C. Mertens, Elberfelder Straße 1.“