Hilden vor 100 Jahren Gummiknüppel und amerikanische Groteske

Die Reichstagswahl steht an. Das Rheinische Volksblatt veröffentlicht auf seiner Titelseite vom 23. April 1924 eine Liste mit 23 Wählergruppen, die für den Urnengang zugelassen wurden. Am 4. Mai wird schließlich die SPD mit 20,5 Prozent der Wählerstimmen stärkste Partei vor der Deutschnationalen Volkspartei (19,5 %) und dem Zentrum (13,4 %) werden. In „Hilden und Umgegend“ gibt es offensichtlich einige offene Fragen zur bevorstehenden Wahl. Die Redaktion weist darauf hin, dass „nur der amtlich hergestellte Stimmzettel Gültigkeit hat“. Auf der letzten Seite dieser Ausgabe findet sich eine Anzeige der Hildener Ortsgruppe der Deutschen Volkspartei. Sie lädt für den 24. April zur öffentlichen Versammlung „im Saale des Herrn Adolf Mudersbach“ an der Elberfelder Straße ein. Es geht um „politische Gegenwartsfragen“.