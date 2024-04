Hilden vor 100 Jahren Wenn das Bier keine Milliarden mehr kosten darf

In ihrer Ausgabe vom 29. April verkündet die Hildener Rundschau den Schiedsspruch im Ruhrbergbau: Die Schicht beginnt mit der Seilfahrt und dauert acht Stunden. Wer Temperaturen von mehr als 28 Grad ausgesetzt ist, der arbeitet sieben bis maximal siebeneinhalb Stunden. An Übertagen dauert die Schicht neun Stunden. Die wöchentliche Arbeitszeit, Sonntage mit einbezogen, beträgt für Arbeiter an den Koksöfen, Brikettfabriken und weiteren Betrieben 56 Stunden. Die Regelung gilt ab 1. Juni. Wenn das mal keine Work-Life-Balance ist.