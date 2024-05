Hilden vor 100 Jahren Streikende Bergleute und biertrinkende Mütter

Die noch junge Hildener Rundschau listet die Neuzugänge im Bestand der Bücherei auf. Besonders beliebt scheinen zu dieser Zeit Bücher über Polarexpeditionen und die nördlichen Länder zu sein. Gleich ein Dutzend Titel werden aufgeführt, darunter auch dieser hier: „In Lavawüsten und Zauberwelten auf Island.“ Ansonsten scheint in diesen Tagen in Hilden nicht allzu viel passiert zu sein, denn die Redaktion liefert auf den folgenden Spalten zwar den Rückblick „Hilden vor 50 Jahren“ und ein Gedicht über den Frühling in der Stadt, doch darüber hinaus findet sich lediglich unter der Rubrik „Aus dem Musikleben“ der Bericht über ein Wohltätigkeitskonzert des katholischen Frauenvereins. Der Autor findet lobende Worte: „Der Quartettverein 1923, unter der Leitung des Herrn Josef Schmitz stehend, verfügt über ein beachtenswertes Stimmenmaterial, daß durch fleißige Schulung – Aussprache und das zarte Piano legten davon Zeugnis ab – auf eine nicht geringe gesangliche Höhe gebracht wurde.“