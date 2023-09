Hilden historisch Rauferei und Gift im Garten

Im Reichstag in Berlin diskutieren die Parlamentarier über die Einstellung des passiven Widerstandes im Ruhrgebiet. Nachdem belgische und französische Truppen die Region Anfang des Jahres besetzt hatten (Deutschland konnte die Reparationsleistungen nicht erbringen), rief Reichskanzler Wilhelm Cuno zum passiven Widerstand auf. Es kam zu Streiks, Anweisungen der Besatzer wurde nicht Folge geleistet. Später dann folgten Sabotageakte und Anschläge. Die Belgier und die Franzosen reagierten mit Verkehrssperren, die den Verkehr lahmlegten und unter denen auch die Menschen in Hilden und Haan litten. In der Ausgabe vom 26. September bildeten die Redakteure zunächst die Diskussion ab. Erst am nächsten Tag ordnet der neue Reichspräsident Gustav Stresemann das Ende des passiven Widerstandes an, der auch das Ende der Inflation im November einläutet.