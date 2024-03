Hilden vor 100 Jahren Prozesse gegen Hitler und einen Zigaretten-Fabrikanten

Für „Hilden und Umgegend“ wird ein Kammermusikabend angekündigt. Die Pianistin Martha Hoppe wird am 3. April ein Konzert in der Aula der Helmholtz-Realschule geben. Mit dabei ist dann auch die Kölner Geigerin Lotte Hellwig, Inhaberin des Mendelssohn-Preises. Die Redaktion schreibt: „Da also ein bedeutendes künstlerisches Ereignis bevorsteht, hoffen wir, daß die Hildener Musikfreunde den Abend freudig begrüßen werden.“ Bürgermeister Lerch kündigt einige Spalten weiter hinten an, dass die Auszahlung der Gelder zur Brotverbilligung für kinderreiche bedürftige Familien am kommenden Freitag von 9 bis 12 Uhr im Wirtschaftsamt an der Marktstraße ausgezahlt werden. Verschwunden sind aus der Zeitung übrigens mittlerweile die Preise für Lebensmittel. Die Hyperinflation ist Vergangenheit, doch die Folgen sind immer noch spürbar. Das zeigt sich auch an dem angekündigten Austausch der Banknoten mit Billionen-Beträgen.