Hilden vor 100 Jahren Blühende Wiesen und Völkische auf dem Vormarsch

Am Samstag, 10. Mai 1924, verkündet die junge Hildener Rundschau das vorläufige amtliche Endergebnis der kurz zuvor stattgefundenen Reichstagswahl. Die meisten Stimmen entfielen zwar auf die SPD, die 100 von 471 Mandaten errang. Wahlsieger war jedoch die rechtsextreme Deutschnationale Volkspartei (DNVP), die einen großen Stimmenzuwachs verbuchte und auf 96 Mandate kam. In Hilden wurden in der Nacht vor der Wahl einige „Wahlsünder“ vorübergehend in Haft genommen, die entgegen einer bürgermeisterlichen Anordnung Wahlplakate geklebt hatten. Eher peinlich berührt der „Humor“, den das Blatt über „heitere Auftritte im Wahllokal, die hauptsächlich auf Kosten der weiblichen Wähler gehen“, ausgießt. Gute Nachrichten: Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen ist rückläufig und beläuft sich in Hilden auf 142 Männer und 7 Frauen.