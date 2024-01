Hilden vor 100 Jahren Tote Kommunisten, geklautes Holz und alte Groschen

Wer in Geschichtsbüchern nach historisch bedeutsamen Ereignissen aus dem Januar 1924 sucht, dürfte zunächst einmal an den Tode Lenins erinnert werden. Der kommunistische Revolutionär verstarb am 21. Januar im Alter von 53 Jahren. Das Rheinische Volksblatt berichtet auf seiner zweiten Seite über das Leichenbegräbnis des Politikers. Zur Zeremonie in Moskau schrieb die Redaktion: „Alle Logen und Ränge waren gefüllt mit Bauern, Arbeitern und Soldaten.“ Dessen Witwe habe zuerst mit den Tränen zu kämpfen, verwandelt sich während ihrer Rede jedoch zunehmend in Lenins Kampfgenossin, „die seine Verbannung geteilt hat und mit ihm den Sieg im Kampfe errang“.