Hilden vor 100 Jahren Jugend soll „gern auf einen Genuß verzichten“

Die Inflation ist noch immer nicht auf ihrem Höhepunkt angelangt. Die Hildener Zeitung berichtet in einem Artikel über die erste „Millionen-Briefmarke“, die nun gedruckt worden sei. Weiter unten weisen die Redakteure auf „Billige Speisen in den Bahnhofswirtschaften“ hin. „Die Reichsbahndirektionen sollen scharf darüber wachen, daß die Bahnhofswirtschaften keineswegs teurer als gleichartige Wirtschaften des Ortes sind“, heißt es in einem Erlass des Reichsverkehrsministers. Wirte, die dagegen verstoßen, sollen „unnachsichtlich zur Rechenschaft“ gezogen werden. „Weiter sollen, da heute viele Reisende nicht in der Lage sind, Fleischbeilage zu bezahlen, die Bahnwirte verpflichtet werden, Semmeln oder Brot ohne Beilage abzugeben.“