Hilden vor 100 Jahren Ein Märchenabend und teure Spekulatius

Wer am 11. Dezember das Rheinische Volksblatt aufschlägt, sieht anhand der Wirtschaftszahlen, dass die Hyperinflation immer noch nicht ganz ausgestanden ist. Ein Liter Milch kostet jetzt 450 Milliarden, ein Schwarzbrot sogar 800 Milliarden. Für den Briefverkehr wird allerdings schon mit der Rentenmark bezahlt, beziehungsweise mit dem Rentenpfennig. Hier reichen die Tarife von drei für die innerorts verschickte Postkarte bis 10 Pfennige für den Brief, der in einen anderen Ort verschickt werden soll. Dritte Währung in der veröffentlichten Liste ist der Dollar. Für ein Kilogramm Gold zahlt man 640 Einheiten der US-Währung.