Hilden vor 100 Jahren Hühnerdiebe, Theater und jede Menge Stoff

Es gibt aber auch alltägliche Dramen. An der Gabelung brachen Unbekannte in zwei Geschäfte ein. Offensichtlich waren die Täter im Besitz von Nachschlüsseln und nutzten für ihre Taten den Schutz der Dunkelheit. Zur Beute gehörten unter anderem Likör, Seife und zehn Meter Küchengardinen. Nicht nur Gegenstände sind nicht niet- und nagelfest. Aus dem Stall eines Kaufmanns an der Benrather Straße wurden vier Kaninchen gestohlen, ein weiteres verschwand aus einem Stall an der Mettmanner Straße. Und auch Hühner wurden entführt. Acht wurden aus der Stallung eines Hauses an der Elberfelder Straße stibitzt. Die Beutezüge weiteten sich offensichtlich auch auf die Nachbarstadt aus: „In der vorvergangenen Nacht wurden in Unterhaan 20 weiße Reichshühner und zwei Hähne gestohlen. Die Spur der Diebe führt nach Hilden.“