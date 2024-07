Hilden vor 100 Jahren Hohe Steuerlast und die Folgen der Inflation

Das ist eine Folge der Hyperinflation vom Herbst 1923: Das Rheinische Volksblatt widmet eine ganze Seite der praktischen Volkswirtschaft und Fragen zum Steuerrecht. Gleich in der ersten Spalte findet sich eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Aktienrecht. Die Redaktion stellt fest, dass die Flucht in Industrieaktien monetären Besitz nicht vor der Zerstörung durch die Inflation gerettet habe. „Teils unter dem Vorwand einer drohenden Überfremdung durch das Auslandskapital, teils unter allen möglichen anderen Vorwänden haben die Verwaltungen zahlreicher Industriegesellschaften in ausgedehntem Umfang Vorzugsaktien und Schutzstammaktien geschaffen, für die in Wirklichkeit nur ganz lächerlich geringe Beträge eingezahlt worden sind.“