Hilden vor 100 Jahren Hitlerputsch und Hühnerdiebstähle

In Hilden ärgern sich die Bürger über Hühner-Diebstähle. „Hühner gestohlen. In vorvergangener Nacht ist in dem Hause Klotzstraße 27 ein Hühnerstall geplündert worden. Die Diebe schlachteten die Hühner in den Stall ab.“ Und: „Wiederum ein Hühnerdiebstahl. In der letzten Nacht sind aus einem Stall des Kaufmanns W zu Benratherstraße 32 12 Hühner und eine Ente gestohlen worden.“ Aber auch die Stadt wird Opfer von Dieben: „Aus dem städt. Gaswerk ist in der vergangenen Nacht ein Treibriemen von der Transmission gestohlen worden.“