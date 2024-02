Hilden vor 100 Jahren Hitler-Prozess und Läuse-Problem

Verspätungen und Änderungen haben bei der Eisenbahn dazu geführt, dass „sich die Reisenden nicht mehr auf das bestehende Fahrplanmaterial verlassen können. Jeder Reiselustige tut deshalb gut, vor Antritt der beabsichtigten Reise sich rechtzeitig auf den Bahnhöfen zu erkundigen.“ Allerdings sind auch die Tarife erhöht worden: „Die Eisenbahnpersonentarifänderung, nach der u.a. das Kilometer in der 4. Klasse 3 Pfg. und in der 3. Klasse 4,5 Pfg. kostet, tritt am 1. März in Kraft.“