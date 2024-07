Hilden vor 100 Jahren Gute Ernte und Prozess wegen Streiks

Was für ein Wetter: „Der Juli wird, wenn die Voraussagungen des hundertjährigen Kalenders recht behalten, ein voller Erntemonat werden, denn in den letzten zwei Dritteln soll es heiß und selbst dürr werden, und nur das erste Monatsdrittel soll kühl bleiben“, schreiben die Redakteure. Zwar drohten auch noch Gewitter, aber es könne auf ein „knochentrockenes Erntewetter“ hinauslaufen. „Die Kartoffeln dürften vielfach günstig geraten. Der Boden hat reichlich Feuchtigkeit bekommen, so daß sich die Knollen gut entwickeln konnten.“ In Hilden war damals bereits das Heu geerntet worden. „Die Ernte war reich. Nunmehr beginnt man bereits mit dem Mähen der Gerste. Hält die warme Witterung an, dann dürfte es nicht lange währen und auch die anderen, fast allenthalben sehr gut stehenden Getreidearten werden reifen.“