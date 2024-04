Hilden vor 100 Jahren Verschluckte Löffelstiele und eine Geisteskranke auf der Feldstraße

Die Ostertage stehen an und damit auch die Ausflüge. Die Redaktion kündigt an, dass zwischen Benrath und Zons an Karfreitag ein Motorbootverkehr eingerichtet wird. Ab sofort soll dieser sonntags und an Feiertagen verkehren. Der Anleger auf der rechten Rheinseite befindet sich nicht wie heute in der Urdenbacher Kämpe, sondern weiter nördlich am Schlosspark. Die Überfahrt sei in der Regel stündlich möglich. Die Redaktion frohlockt: „Es wird nun also wieder möglich sein, das schöne mittelalterliche Städtchen Zons bequem zu erreichen.“ Und es gibt eine gute Nachricht für die Menschen, die noch Banknoten aus der Zeit der Hyperinflation horten. Reichsbanknoten über 10 und 100 Billionen können entgegen ursprünglicher Ankündigungen über den 20. April hinaus umgetauscht werden. Und dann noch das: „Eine Geisteskranke fiel am Dienstagabend in der Feldstraße durch ihr sonderbares Benehmen auf. Die Polizei nahm sich der Frau an.“