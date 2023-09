Hilden vor 100 Jahren Fahrlässige Tötung und Holzdiebe am Jaberg

Der Schwerpunkt der Ausgabe liegt auf einem Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen den Naturheilkundigen „Fr. Grabowski aus Hilden“. Ein Mann aus Merscheid habe sich an einer Schraube in einer Schleiferei leicht am Finger verletzt. „Da er aber jahrelang zuckerkrank war, verschlimmerte sich die Wunde, die er zuerst unbeachtet gelassen hatte, derart, daß er ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen mußte. Ein Arzt behandelte ihn ordnungsgemäß.“ Insgesamt drei Ärzte untersuchen den Merscheider im Verlauf der nächsten Tage, sie machen sogar Röntgenaufnahmen. Da sie den sogenannten Zuckerbrand vermuten, der sich auf den ganzen Körper ausbreiten und lebensbedrohlich werden könnte, empfehlen sie dem Mann einen Krankenhausaufenthalt. „Um einer Operation aus dem Wege zu gehen, wandte sich der Kranke an Grabowski, der im Kriege Sanitäter gewesen ist. Dieser behandelte ihn dann mit Umschlägen.“ Kurze Zeit später starb der Merscheider. „Die Anklage warf nun Grabowski vor, durch unsachgemäße Behandlung den Tod des Patienten herbeigeführt zu haben.“ Das Urteil: Sechs Monate Gefängnis. „Der Angeklagte habe dazu beigetragen, das Leben des Merscheider Bürgers zu verkürzen.“