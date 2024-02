Hilden vor 100 Jahren Zwei Währungen, Ausweise mit Lichtbildern und ein Autounfall

Zurück in unsere Region und dem, was die Menschen vor einem Jahrhundert hier so beschäftigte. So sollen die Züge ab 25. Februar wieder zwischen Düsseldorf und Hilden verkehren. Dies kündigt die Pressestelle der Reichsbahndirektion Elberfeld an. Ab demselben Tage soll es auch wieder eine Schienenverbindung zwischen Düsseldorf und Köln geben, vorbehaltlich noch nicht gänzlich erledigter Vorbereitungen. Wer zukünftig mit einer Monatskarte in den Zug einsteigt, muss auf dieser ein Lichtbild einfügen. Die Regelung gelte ab 1. April, kündigt die Redaktion an und geht ins Detail: „Der Blechrahmen, in den Zeitkarte und Lichtbild eingefügt werden, wird den Karteninhabern gegen eine Pfandgebühr von 50 Pfennig überlassen, wird er unversehrt zurückgegeben, so wird die Pfandgebühr zurückgezahlt.“