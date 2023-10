Hilden vor 100 Jahren Deutscher Oktober und Düsseldorfer Blutsonntag

Später wird er als „Deutscher Oktober“ in die Geschichtsbücher eingehen – das politische Chaos durch Ruhrkrise, Unruhen im Rheinland und bayerischen Alleingängen beherrscht auch die Berichterstattung des Rheinischen Volksblattes. „Vor schweren Entscheidungen“ titelt die Zeitung an diesem Mittwoch und berichtet über den Versuch, in Berlin ein heftig umstrittenes Ermächtigungsgesetz zu verabschieden, damit die Regierung wieder Ruhe ins Land bringen kann. Es tritt am 13. Oktober 1923 in Kraft.