Hilden vor 100 Jahren Haushalt war selbstverständlich Frauensache

Unter der Überschrift „Die Frau als Schöpferin der neuen Wohnung“ liefern die Redakteure einen Text ab, der heute vermutlich das Blut aller derer in Wallung bringen dürfte, die Geschlechterforschung studieren. Wir lesen: „Daß die Wohnung das eigentliche Reich der Frau ist, gilt als ein oft wiederkehrender Gemeinplatz. Aber bisher hat die Frau in der Anlage und Ausstattung ihres Heims noch wenig schöpferische Kraft bewiesen und sich alles möglichst unbequem und unpraktisch gemacht.“ Die Zeitung kann aber einen optimistischen Ausblick geben, denn in den Vereinigten Staaten etabliere sich allmählich die Hauswissenschaft. So dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Trend über den großen Teich schwappt: „Auch bei uns haben diese Bestrebungen in Frauenkreisen, besonders in der Erziehung zu Haushaltsführung, Boden gefasst.“ Wir ahnen, für die Redakteure wäre ein schwedisches Möbelhaus, so wie wir es heute kennen, die Hölle auf Erden und ebenso unsere Fast-Food-Kultur.