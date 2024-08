Hilden vor 100 Jahren Goldene Hochzeit, Sternschnuppen und gestohlene Fahrräder

Die Londoner Konferenz zu den Reparationszahlungen Deutschlands nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg ist am 6. August 1924 das Thema auf der Titelseite des Rheinischen Volksblattes. Die Redaktion berichtet über die Ankunft der Delegation auf dem Bahnhof Liverpool Street und die Weiterfahrt in ihre Unterkunft: „Für die Mitglieder der deutschen Delegation war der Zugang zum Hotel ein wahres Spießrutenlaufen.“ Dutzende Fotografen hielten die Situation mit ihren Kameras fest, hinzu gesellten sich viele Schaulustige. Die Konferenz, die vom 16. Juli bis zum 16. August in der britischen Hauptstadt abgehalten wurde, mündete in den Dawes-Plan: Die Höhe der Reparationen sollte sich an der Wirtschaftskraft der Weimarer Republik orientieren.