Vor 100 Jahren Antisemitismus, Betrug und Inflation

Ganz schön teuer: Vom 29. Oktober bis zum 4. November 1923 kostet die Zeitung Rheinisches Volksblatt 8 Milliarden. Deutschland steckt immer noch in der Hyperinflation. Manche Schlagzeilen von damals sind leider auch in der Gegenwart noch immer ein Thema. „Der Antisemitismus“ prangt auf der Titelseite der Ausgabe vom 30. Oktober. „,Die Juden sind an allem schuld’“ wird dort auf der Titelseite zitiert „so heißt es wieder (...) von München bis Budapest, von Warschau bis Rom.“ In den folgenden Zeilen werden Beispiele von der Antike über das Mittelalter bis zu Gegenwart genannt, die zu folgendem Schluss führen: „Der Jude war von Anbeginn an der Paria, der Ausgestoßene unter den Völkern, schon mit den Zerstörungen durch Nebukadnezar, durch Pompejus und Titus.“