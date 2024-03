Neuwahlen in Hilden Von der Recke an Spitze von Förderverein Dorotheenheim

Anke Gräfin von der Recke hatte 1985 in der Graf-Recke-Kirche in Wittlaer einen direkten Nachfahren Grafen von der Recke-Volmerstein geheiratet. Ein halbes Jahr später wanderte das Paar nach Australien aus. Weitere berufliche Stationen führten Gräfin von der Recke nach Japan und Hongkong, bevor sie 2018 nach Deutschland zurückkehrte. Hier engagiert sie sich bereits ehrenamtlich für Kinder in einer der Wohngruppen der Graf-Recke-Stiftung in Düsseldorf-Wittlaer. Nun übernimmt sie darüber hinaus den Vorsitz des Hildener Fördervereins Dorotheenheim.