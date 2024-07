Zwei Beispiele aus Hilden Vom Praktikanten zum Azubi

Bei der Firma Supianke GmbH in Hilden haben im letzten Jahr zwei junge Männer über ihr Praktikum eine Ausbildungsstelle zum Maler und Lackierer gefunden. Einer davon ist Phil Podubrin, Azubi zum Maler und Lackierer: „Ich habe mich für den Malerberuf entschieden, weil ich kreativ sein und mit den Händen arbeiten will. Hier im Praktikum hatte ich viel Spaß und es hat mir sehr gut gefallen. Man sieht, was man tut und am Ende des Tages schafft. Ich kann so ein Praktikum nur jedem empfehlen.“