Ermittlungen wegen Volksverhetzung Anti-Israel-Parolen auf Hildener Schulen gesprüht

Seit der Eskalation des Nahost-Konflikts im Oktober 2023 hat die Polizei im Kreis Mettmann immer wieder anti-israelische Schriftzüge, Farbschmierereien und Graffitis registriert. „Zudem war es im Herbst des vergangenen Jahres verstärkt zum Diebstahl israelischer Flaggen gekommen – vornehmlich an Rathäusern. Hier waren aber auch Schulen betroffen“, erklärt der Polizeisprecher. In Hilden hatten Unbekannte die Fahne am Rathaus gestohlen und das Bürgerhaus besprüht. Am Hochhaus an der Beethovenstraße prangt seit einiger Zeit ein großes anti-israelisches Graffiti.