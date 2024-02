Polizei Hilden sucht Vierstelliger Schaden nach Unfallflucht in Hilden

Wer hat etwas gesehen? Am Dienstag, 27. Februar, hat ein Unbekannter zwischen 17 und 17:30 Uhr die linke Seite eines VW Touran an der Richrather Straße in Hilden beschädigt und war einfach weitergefahren. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer 108 abgestellt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 02103 898-6410 entgegen.