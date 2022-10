Unfall in Hilden : Vierjähriger läuft auf Straße, Auto erfasst ihn

Unfall in Hilden

Der Junge kam in eine Klinik. Foto: dpa

Hilden Mit schweren Verletzungen ist ein vier Jahre alter Junge in eine Klinik gebracht worden. Laut Polizei war er zuvor bei Rot auf die Straße gelaufen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

(RP) Ein vierjähriger Junge ist am Freitag, 28. Oktober, bei einem Unfall in Hilden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge ersten Erkenntnissen zufolge bei Rot auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Vierjährigen zur Behandlung in eine Klinik.