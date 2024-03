Einkaufen in Hilden Geschäfte sollen in diesem Jahr viermal auch sonntags öffnen

Bereits in zwei Monaten sollen die Geschäfte in der Hildener Innenstadt erstmals in diesem Jahr sonntags öffnen. Anlässlich Frühlingsfest, Modenschau und Weinfest beantragt das Stadtmarketing für den 5. Mai einen Einkaufssonntag. Über diesen Termin und drei weitere in diesem Jahr diskutiert am Mittwoch, 13. März, der Stadtrat.