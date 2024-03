Betreuungslage in Hilden So steht es um die Kita-Betreuung

In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses fand auch die Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung den Weg in die Tagesordnung. In der Debatte im Bürgerhaus dazu kamen die Herausforderungen für Hilden in diesem Jahr auf den Tisch. Und die haben es in sich: Bei den Kindern unter drei Jahren liegt die Betreuungsquote bei rund 55 Prozent. Mit der Versorgung von circa 96 Prozent der älteren Kinder ergibt sich eine Lücke von deutlich mehr als 200 Betreuungsplätzen.