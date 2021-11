Hilden : Viele Barrieren aus dem Weg geräumt

Hilden Die Beiräte für Behinderte und Senioren setzen sich 45 Jahren für die Belange von alten Menschen und solchen mit Handicap ein. Dabei geht es vielfach um Probleme, die viele Hildener betreffen.

Ein 40-jähriger Rollstuhlfahrer musste damals in einem Hildener Altenheim leben, weil er sonst nicht hätte betreut werden können: „Wir haben es geschafft, dass er dort raus und eine eigene Wohnung bekam. Dann hat er geheiratet und ist Vater geworden – in dieser Reihenfolge.“

Diese wahre Geschichte beweist: Der Behinderten- und auch der Seniorenbeirat in Hilden und seine engagierten Mitglieder haben das Leben von Menschen verändert – und zwar zum Positiven. Mit einer Ausstellung in der städtischen Galerie im Bürgerhaus blicken die beiden Beiräte auf 45 Jahre ihres Bestehens und auf 30 Jahre Freundschaft mit der Behinderteneinrichtung Nona in der tschechischen Partnerstadt Nove Mesto zurück.

Einkaufssonntag in Hilden : Hildener Geschäfte öffnen am Sonntag ihre Türen

Vieles konnte schon erreicht werden, manches (noch) nicht. Beispiel: Alle 79 Bussteige mit Umbaubedarf in Hilden sollen barrierefrei ausgebaut werden. Davon profitieren nicht nur Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte, sondern auch Eltern mit Kinderwagen. Dafür hat die Stadt Fördermittel beantragt. 50 Hildener Bussteige hat das Land Nordrhein-Westfalen bereits in sein Förderprogramm aufgenommen. 15 weitere finanziert die Stadt Hilden aus Mitteln, die ihr jährlich für den Öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung gestellt werden.

In Hildens Partnerstadt Nove Mesto gab und gibt es behinderte Kinder. Der Hildener Behindertenbeirat verkaufte Ende der 1990er Jahre Trödel, um damit für sie einen Kleinbus zu kaufen – damit auch sie nach Hilden kommen können. Ein Geschäftsmann aus Hilden, der anonym bleiben will, rief 1998 Hiltrud Stegmaier an: „Ich stifte einen Transit. Er steht vor dem Rathaus – vollgetankt. Holen Sie sich bitte den Schlüssel ab.“ „Ich wusste gar nicht, wie mir geschah“, erinnert sich die damalige Schriftführerin des Behindertenbeirates: „Die Freude bei den jungen Menschen der Einrichtung Nona über das tolle Geschenk war riesig.“ Seitdem bestehe die Freundschaft mit der Behinderteneinrichtung in Nove Mesto – jetzt schon seit 30 Jahren. Die Kinder und Jugendlichen bedankten sich mit einem zwei mal drei Meter großen Hildener Stadtwappen aus Seidenblumen. Es schmückt den Speisesaal der Waldkaserne.