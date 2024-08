Semester startet offiziell am 21. August VHS knackt schon jetzt die Marke von 2000 Anmeldungen

Ganz offiziell startet das Programm der Volkshochschule für Herbst und Winter am 21. August. An diesem Mittwoch wird im Alten Helmholtz an der Gerresheimer Straße in Hilden eigentlich schon traditionell der Semesterauftakt gefeiert. Tatsächlich beginnen einige Kurse an den VHS-Standorten in Hilden und Haan schon früher. Los geht es bereits am 7. August mit einem Niederländisch-Kurs. Acht der zehn Plätze wurden vergeben. Da stellt sich doch folgende Frage: Welche Angebote kommen bei Menschen mit Wissensdurst und Lerneifer an und wo ist die Resonanz noch überschaubar?