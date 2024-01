An der Richrather Straße Unbekannte wollen in Tankstelle einbrechen

Hilden · Die Polizei sucht Zeugen einer Tat an der Richrather Straße in Hilden. Dort hatten Unbekannte versucht, in eine Tankstelle einzubrechen.

08.01.2024 , 11:19 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Nach dem versuchten Einbruch in eine Tankstelle an der Richrather Straße sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, hatten zwei Unbekannte In der Nacht auf Samstag, 6. Januar, gegen 1.35 Uhr eine Scheibe des Verkaufsraums eingeschlagen. Die beiden dunkel gekleideten Täter lösten dadurch den Alarm aus. Aufgeschreckt flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei war schnell vor Ort und suchten nach den Kriminellen, jedoch ohne Erfolg. Die Beamten fragen nun: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Richrather Straße gemacht oder kann sonstige Hinweise zu der Tat geben? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter Telefon 02103 898-6410 entgegen.

(RP)