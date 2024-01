Tat in Hilden Vermummte überfallen Büdchen mit Schusswaffe

„Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kamen gegen 22 Uhr zwei vermummte Männer in den Verkaufsraum eines Kiosks am Nove-Mesto-Platz. Unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe forderte einer der Männer den hinter dem Verkaufstresen befindlichen Verkäufer dazu auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen“, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Dessen Komplize habe sich währenddessen – offenbar mit einem Schlagstock in der Hand – im Eingangsbereich aufgehalten.