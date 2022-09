Suche mit Hubschrauber und Mantrailer : Vermisster Hildener tot aufgefunden

Der vermisste Senior wurde in einem Waldstück tot entdeckt Foto: dpa/Friso Gentsch

Der vermisste Senior ist am Montagmittag tot in einem Waldstück in Waldstück in Hilden aufgefunden worden. Das gab die Polizei am Montag bekannt.

Der 75-Jährige war am Samstag aus seiner Senioreneinrichtung verschwunden und mit einem Großaufgebot gesucht worden, im Einsatz waren auch ein Hubschrauber sowie Spürhunde.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es Angaben der Polizei zufolge nicht. Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die die Suche nach dem Senior unterstützt haben.