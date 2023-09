Theater in Hilden Verkauf von Itterbühne-Tickets startet

In vier Vorstellungen präsentiert die Theatergruppe den „Oma-Trick“: Am Donnerstag, 5. Oktober, 17.30 Uhr, am Freitag, 6. Oktober, und Samstag, 7. Oktober, jeweils um 19 Uhr sowie Sonntag, 8. Oktober, um 15.30 Uhr im Heinrich-Strangmeier-Saal, Gerresheimer Straße 20. Einlass jeweils eine Stunde vorher. Eintrittskarten (9 Euro plus Gebühr) gibt es im Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73, oder online über www.neanderticket.de.