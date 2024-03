Einsatz am Sonntagabend Polizei sucht in Hilden Vergewaltiger mit Hubschrauber

Am Sonntagabend alarmierte gegen 20 Uhr eine 19-jährige Hildenerin die Polizei. „Die junge Frau gab an, gerade von einem ihr unbekannten Täter in einem Waldstück vergewaltigt worden zu sein“, erklärte ein Sprecher. Demnach sei die junge Frau mit dem Bus in Hilden unterwegs gewesen. An der Haltestelle „Kleef“ sei sie ausgestiegen und zu Fuß in Richtung der Kleingartenanlage „Am Stadtwald“ an der Taubenstraße gegangen. „Auf Höhe des Parkplatzes der Kleingartenanlage soll sich ihr dann ein Mann in den Weg gestellt, sie mit einem Messer bedroht und anschließend zu Boden gedrückt haben“, so der Sprecher weiter.