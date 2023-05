Am Samstag in Hilden Vereine stellen sich auf der Ehrenamtsbörse vor

Sie sind das Rückgrat der Gesellschaft, das Salz in der Suppe, der Grund für die hohe Freizeitqualität in Hilden: Vereine und Institutionen – von den Sportvereinen über die Hilfsorganisationen und Karnevalsgesellschaften bis hin zu den Funkamateuren, Imkern und Kunstvereinen – bereichern das Leben in Hilden, bringen Menschen in Bewegung oder zum Schunkeln, retten anderen das Leben, veranstalten die schönsten Feste zu jeder Jahreszeit. An diesem Samstag, 13. Mai, präsentieren sich viele von ihnen auf der Ehrenamts-Börse in der Innenstadt. Von 10 bis 14 Uhr erhalten Hildener in der Innenstadt Einblicke in die Arbeit von 60 Organisationen und Initiativen entlang der Mittelstraße.