Hilden : Verein finanziert Beratung für Kinder

Hilden In der „Weißen Villa“ an der Gerresheimer Straße betreibt Janine Mertens seit Januar eine psychologische Privatpraxis. Die ist auch Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden.

Die finden in der Regel mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr statt. Weitere Beratungsgespräche schließen sich an.

Kinder- und Jugendlichensprechstunde: Wer sich telefonisch oder per E-Mail in der Praxis Weiße Villa meldet, erhält nach Angaben der Inhaber ein Erstgespräch binnen 14 Tagen.

Anfang des Jahres bezog die Psychologin, Psychoonkologin und systemische Therapeutin mit mehreren Kolleginnen die renovierten Räume an der Gerresheimer Straße. Gemeinsam betreiben sie in der „Weißen Villa“ eine psychologisch-systemische Privatpraxis. Und in der seien inzwischen viele Anrufe verzweifelter Eltern angekommen, die auf der Suche nach Beratung oder Therapie für ihre Kinder mit ihrem Latein am Ende waren. Denn der große Hilfsbedarf führe oft zu monatelangen Wartezeiten.