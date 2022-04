Polizeieinsatz in Hilden : Verdächtiger springt auf Flucht in eiskalten Bach

Hilden Die Polizei sucht zwei weitere junge Männer, die fliehen konnten. Einen 19-Jähriger konnten die Beamten dagegen im Garather Mühlenbach festnehmen. Er war in den eiskalten Bach gesprungen.

(RP) Mit einem Satz in den eiskalten Garather Mühlenbach hat ein 19 Jahre alter Hildener am Freitag versucht, vor der Polizei zu fliehen – ohne Erfolg. Zeugen hat sich zuvor bei den Beamten gemeldet, weil sie den Verdacht hatten, dass auch dem Spielplatz am Lindengarten (zwischen Kölner Straße und dem ehemaligen Schweitzer-Gelände) mit Drogen gehandelt werde, teilte die Polizei am Montag mit.