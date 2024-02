Verbraucherzentrale in Hilden Energieberatung auf neuen Wegen

Nun aber soll auch das Gespräch von Angesicht zu Angesicht möglich werden. Diese Form der Beratung soll in den geraden Monaten im Raum 24 im Bürgerhaus an der Mittelstraße in Hilden stattfinden. Folglich würde dieses Format am 15. Februar seine Premiere feiern. In den ungeraden Monaten bleibt es beim Telefonat. So oder so: Der dritte Donnerstag eines Monats ist gesetzt und zwar von 13 bis 16 Uhr. Wer eine halbstündige Beratung in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten, diesen Wunsch per E-Mail (klima@hilden.de) anzumelden.