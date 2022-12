Besucherzahlen gehen zurück „Das könnte das Aus für manche Veranstaltung bedeuten“

Eine heftige Grippewelle, dazu die stark gestiegenen Preise und viele Unsicherheiten allgemeiner Natur: Vielen scheint es gerade schwerzufallen, in die Zukunft zu planen, Das bekommen auch Veranstalter in Hilden zu spüren. Denn: Das Verhalten der Menschen scheint sich zumindest punktuell verändert zu haben. Statt sich mit großem zeitlichen Vorlauf Karten für Konzerte und Veranstaltungen zu kaufen, warten viele Menschen lieber ab. Und bleiben der einen oder anderen Veranstaltung am Ende häufiger auch mal fern.