Neue Zahlen für Hilden Untersuchungen bestätigen schlechte Werte in Hildens Westen

Zoomt man näher an Hilden heran, zeigt der Westen sich als Ausreißer. Darüber hatte die Rheinische Post bereits im vergangenen Jahr berichtet. Für die aktuellen Zahlen wurden 76 Kinder untersucht. In 31,6 Prozent der Fälle lag ein niedriger Bildungsindex der Eltern vor. Insgesamt lag die Quote in Hilden bei 21,8 Prozent. Hohe Bildungsabschlüsse lagen gesamtstädtisch in 38 Prozent der Fälle vor. Das höchste Bildungsniveau zeigte sich im Süden und Osten der Stadt.